Марс засиял зеленым светом: в чем феномен планеты

Ученые впервые засняли зеленое свечение в атмосфере Марса, что похоже на земное северное сияние.

Данный феномен астрономы предусмотрели еще в 1979 году, но заснять его не удавалось, передает Nature Astronomy. Оно было вызвано взаимодействием солнечного света с кислородом в верхних слоях атмосферы планеты.

"Одно из самых ярких свечений Земли вызвано ночным небом, а точнее атомами кислорода, которые излучают свет в определенном волновом диапазоне, который никогда не наблюдали вокруг других планет", – пояснил астроном Жан-Клод Жерар.

Зеленое свечение Марса NASA

Астрономы отметили, что сильное зеленоватое свечение наблюдалось на высоте около 80 км и варьировалось по интенсивности в зависимости от расстояния между Марсом и Солнцем.

Ученые пояснили, что марсианский феномен очень похож на северное сияние на Земле. При попадании солнечной радиации в атмосферу Красной планеты, она расщепляет диоксид углерода на угарный газ и кислород. Именно атомы кислорода и придают свечению зеленый оттенок.

Примечателен тот факт, что марсианское свечение видимо человеческому глазу было в 16,5 раз интенсивнее свечение в ультрафиолете.

Зеленое свечение Марса NASA

"Нам еще нужно многое узнать о поведении атомов кислорода, поскольку это очень важно для понимания атомной и квантовой физики", – подытожил Жерар.

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