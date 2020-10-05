Марс впервые за 15 лет окажется максимально близко к Земле

Марс во вторник, 6 октября, максимально близко за последние 15 лет подойдет к Земле.

Как сообщило издание Sciencealert, расстояние Марса от нашей планеты достигнет всего 62,1 миллиона километров. "Красная планета" в этот день для жителей Земли станет настолько яркой, что ее можно будет легко увидеть с телескопом или без него.

Также в случае благоприятной погоды для глаза станут доступными Юпитер и Сатурн, которые будут блестеть ближе к горизонту.

По расчетам исследователей, в следующий раз Земля и Марс начнут сближаться к 2029 году, что завершится очень близким подходом в 2035 году – расстояние будет достигать лишь 56,9 миллиона километров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рядом с южным полюсом Марса исследователи обнаружили три подземных озера с жидкой водой.