Маленькая катастрофа: гигантский айсберг откололся от Гренландии

От одного из крупнейших ледников Гренландии Хельхайма откололся огромный айсберг.

В результате процесса, занявшего примерно полчаса в июне 2018 года, в Атлантический океан попала ледяная масса общей протяженностью около 6,5 километра.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Нью-Йоркского университета (США).

Ученые опасаются катастрофических последствий слишком быстрого таяния льдов Антарктиды, из-за чего поднимается уровень воды в Мировом океане.

Согласно подсчетам с 1992 по 2011 годы Антарктида потеряла почти 84 миллиарда тонн льдов, а с 2012 по 2017 годы – уже 241 миллиард тонн. Вся эта талая вода ушла в океаны, и их уровень поднялся на 7,6 миллиметра. Кажется, что это немного, но только в общем объеме Мирового океана. Ученые подсчитали, что если бы вода растаявших льдов вылилась, к примеру, на Техас, то затопила бы территорию до уровня 4 метров над землей.

Ранее OBOZREVATEL писал, что спутники американского космического агентства NASA получили первые детальные фотографии гигантского айсберга, который в июле 2017 откололся от Антарктиды после раскола ледника Ларсена.