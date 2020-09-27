LG создала шлем для роста волос

Южнокорейская компания LG представила прибор для борьбы с облысением у мужчин. Он представляет собой шлем для стимуляции роста волос и профилактики их выпадения.

Устройство, получившее название Pra.L MediHair, лечит волосяной покров воздействием низкоинтенсивной лазерной терапии, сообщает Hypebeast.

Как указано в сообщении, этот метод одобрен дерматологами США. Внутри шлема расположены 146 лазеров и 104 светодиода, стимулирующих стволовые клетки волосяных луковиц.

По словам разработчиков, гаджет необходимо носить трижды в неделю в течение 16 недель. Клинические исследования показали, что в результате волосы становятся более густыми, а их толщина увеличивается.

LG представила прибор для борьбы с облысением у мужчин Lg Electronics

Как сообщал ранееOBOZREVATEL, женщина из Вьетнама не стриглась 64 года и отрастила 6-метровые волосы.