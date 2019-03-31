Лежать и ничего не делать: NASA ищет добровольцев для "работы мечты"

NASA и Европейское космическое агентство (ESA) готовы заплатить 19 тысяч долларов (более 517 тысяч гривен) за "работу мечты".

Как сообщает Mirror, согласившемуся на экспериментальную вакансию нужно будет постоянно лежать, смотреть ТВ и читать книги.

Всего для подобной "работы" отберут 24 добровольца, готовых к психологической и физической нагрузкам.

Дело в том, что NASA и ESA хотят исследовать, как длительное пребывание в условиях искусственной гравитации может повлиять на космические миссии в будущем.

В течение двух месяцев добровольцам нужно не вставать с постели, при этом лежать, немного задрав ноги. Это делается для того, чтобы кровь отливала от конечностей для деградации мышц.

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Время от времени добровольцев будут отвозить в центрифугу, которая будет провоцировать обратный приток крови к ногам для эффекта гравитации. Таким образом исследователи надеются узнать, какие есть преимущества в искусственной гравитации.

Совместное исследование-эксперимент NASA и ESA проведут с сентября по декабрь 2019 года в Германии.

Ecoinsider

Как писал OBOZREVATEL, ранее NASA показало уникальный снимок с границ Солнечной системы. Обнаруженный астероид Ultima Thule, который специалисты назвали "крошечным далеким миром", находится на расстоянии в 4 млрд миль от Солнца и около 1 млрд миль от Плутона.

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