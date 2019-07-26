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Лежали 66 млн лет! В Китае школьник случайно нашел яйца динозавра. Видео уникальной находки

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Десятилетний школьник из китайской южной провинции Гуандун нашел 11 окаменелых яиц динозавра, возраст которых составляет не менее 66 миллионов лет.

Удивительную находку Чжан Янчжэ обнаружил во время прогулки с мамой возле моста через реку Дунцзян, пишут со ссылкой на китайские СМИ "РИА Новости" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Окаменелость, которую они заметили возле моста, сразу же напомнила им яйцо динозавра, поэтому мальчик с мамой сообщили в соответствующие органы. Как объяснили специалисты, яйца вымыло наводнение, которое размыло почву в том месте.

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Яйца динозавра

Яйца динозавра

Скриншот из видео

Примечательно, что находку сделал именно школьник, поскольку из-за большого интереса к палеонтологии знал, как именно выглядят яйца динозавра.

Прибывшие на место специалисты обнаружили целую кладку из 11 яиц диаметром около 9 сантиметров каждое, которые, по предварительным оценкам, относятся к позднему меловому периоду.

Отмечается, что благодаря составу почвы и подземным водам яйцам удалось сохранится почти в первозданном виде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на западе Португалии ученые обнаружили самые древние на Земле окаменевшие яйца крокодилов. Они были отложены 152 млн лет назад.

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Тема
новости мира
Место
Китай
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