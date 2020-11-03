Летучие мыши могут предсказывать будущее, чтобы охотиться – исследование

Исследователи Университета Джона Хопкинса обнаружили, что летучие мыши могут предсказывать будущее, чтобы охотиться на свою добычу.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Proceedings, летучие мыши-насекомоядные используют эхо для создания трехмерной модели мира вокруг них, когда они летают, и используют эти снимки мира для прогнозирования пути своей добычи.

Хотя летучие мыши на самом деле не являются ясновидящими, те из них, которые выслеживают насекомых, являются очень точными охотниками, которые полагаются не только на визуальные подсказки.

"Мы изучаем летучих мышей, но на самом деле нас больше интересуют более серьезные и общие вопросы. Один из вопросов заключается в том, как животные могут использовать информацию, которую они получают через свои органы чувств, и обрабатывать ее с течением времени для предсказаний о том, что произойдет в будущем", – сказала главный исследователь Синтия Мосс.

Летучие мыши охотятся с использованием эхолокации, процесса, посредством которого они излучают ультразвуковые сигналы и используют информацию от возвращаемых эхо, например, сколько времени требуется, чтобы эхо вернулось к ним, чтобы создать "трехмерную запись мира вокруг них". Но в этих моделях мира есть пробелы, поскольку эхо отражается от деревьев и других объектов на пути летучих мышей.

Ученые проверили, могут ли летучие мыши делать дискретные снимки, чтобы составить прогнозную модель того, где в конечном итоге окажется преследуемый ими объект.

Команда исследователей обучила летучих мышей сидеть на платформе в своей лаборатории, пока они контролировали путь насекомого, за которым они будут гоняться. Окружающая среда позволяла контролировать скорость движения насекомого. Затем они внимательно наблюдали за летучими мышами с помощью высокоскоростной камеры.

"Мы обнаружили, что летучие мыши не просто использовали возвращаемую эхо-информацию, но фактически оценивали, где будет цель в будущем", – сказал один из ученых.

По его словам, летучие мыши сделали это, оценив скорость, с которой двигалось насекомое, а также положение, в котором должна была оказаться цель, даже когда эхолокация была заблокирована на мгновение.

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