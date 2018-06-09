Кто-то жил? На Луне заметили странные руины. Реальное фото

Уфологи заявили, что нашли на обратной стороне Луны руины какого-то гигантского сооружения.

Они якобы были замечены на одной из фотографий НАСА, сделанных спутником ЛРО, пишет "Рамблер".

По словам специалистов, на фото отчетливо видны остатки шестигранных колонн, которые могли принадлежать древнему храму. Также уфологи предполагают, что в центре разрушенного архитектурного сооружения могла находится большая статуя.

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Исследователи не сомневаются, что когда-то Луна была обитаема и на ней жили существа, которых люди принимали за богов. Правда, специалисты НАСА обычно никак не комментируют подобные фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, астрономы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе нашли небесные тела неизвестного происхождения рядом с центром Млечного Пути.