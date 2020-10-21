Космический зонд NASA впервые собрал грунт с астероида. Видео
Американский космический зонд Osiris-REx, который находился возле астероида Бенну, 21 октября снизился к его поверхности и взял пробы грунта.
Вся операция заняла 10 секунд. Это стало первой миссией по возвращению на Землю образцов грунта астероида, сообщили в пресс-службе NASA (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Отмечается, что зонд собирал грунт в автономном режиме, поскольку 18-минутная задержка в прохождении сигнала связи до Земли, находящейся в 333 млн км, не позволяла провести операцию вручную.
Пробы будут доставлены 24 сентября 2023 года. Ученые считают, что их изучение позволит узнать раннюю историю формирования Солнечной системы.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, за день до выборов президента США, 2 ноября, на Землю может упасть астероид 2018VP1. К планете он несется со скоростью более 40 000 км/ч.