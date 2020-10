Космический зонд NASA впервые собрал грунт с астероида. Видео

Американский космический зонд Osiris-REx, который находился возле астероида Бенну, 21 октября снизился к его поверхности и взял пробы грунта.

Вся операция заняла 10 секунд. Это стало первой миссией по возвращению на Землю образцов грунта астероида, сообщили в пресс-службе NASA (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что зонд собирал грунт в автономном режиме, поскольку 18-минутная задержка в прохождении сигнала связи до Земли, находящейся в 333 млн км, не позволяла провести операцию вручную.

Пробы будут доставлены 24 сентября 2023 года. Ученые считают, что их изучение позволит узнать раннюю историю формирования Солнечной системы.

