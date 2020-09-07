Космическая скала на большой скорости приблизится к Земле 8 сентября

К Земле с большой скоростью приближается крупный астероид 2020 PT4, который пролетит мимо нашей планеты во вторник, 8 сентября, и направится в сторону Луны.

Об этом сообщил Express. Астероид представляет собой космическую скалу длиной 36 метров и не относится к классу потенциально опасных.

В NASA заявили, что тело движется со скоростью 12,6 километра в секунду, или 45 360 километров в час.

Космический камень пролетит на расстоянии почти в 5 раз большем, чем расстояние от Земли до Луны, а точнее – 1 888 153 километра. Тем не менее ученые называют его объектом, который сближается с Землей.

Даже если астероид столкнется с Землей – а NASA утверждает, что этого не произойдет – это не будет опасным для жизни событием.

По своим последствием оно будет аналогичным взрыву метеора над Челябинском в 2013 году, когда повыбивало стекла в домах, и различные травмы получили около тысячи человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Земле угрожают 11 астероидов, которые были неизвестны ученым. С одним из таких рано или поздно столкнется наша планета.