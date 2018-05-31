Конец света: в сети показали, как погибнет человечество

Человечество может прекратить свое существование в результате Большого разрыва.

Конец света, смоделированный учеными, показал "Яндекс".

В теории существование мира может завершить темная энергия, говорится в сюжете. Темная энергия имеет постоянную плотность, которая быть равна -1 или больше или меньше -1.

Одна из версий апокалипсиса говорит, что Вселенная завершит существование в Большом разрыве. Это возможно, если плотность тёмной материи меньше -1. Все галактики будут разлетаться с возрастающей скоростью, которая постепенно достигнет световой.

Через 80 миллиардов лет они будут настолько далеко, что мы просто их не увидим. Солнце тогда станет белым карликом, а планеты Солнечной системы разлетятся по Вселенной примерно за 3 месяца до разрыва.

За час до финала планеты разорвутся, а за наносекунды до конца света будут уничтожены атомы. Это будет конец всей Вселенной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые пообещали неминуемый конец света.