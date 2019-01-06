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Конец света: космоблогер рассказал о планете-убийце Нибиру

1.3тЧитать материал на украинском

Планеты Нибиру, якобы способной уничтожить Землю, в природе не существует.

Об этом в интервью "ФАКТАМ" рассказал специалист в области астрофизики и космоса Валентин Гаденов. Он считает все озвученные сценарии уничтожения Земли псевдонаучными заявлениями, на которые не стоит обращать внимание.

"Я советую не слушать и не смотреть такие откровенно псевдонаучные передачи и каналы. Лучше придерживаться научных фактов. Пока не был открыт объект, нет расчетов, то, соответственно, нет и фактов, указывающих на существование таинственной планеты Нибиру", — резюмирует Гаденов.

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Нибиру

Нибиру

Рен-ТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, дата столкновения мистической планеты Нибиру с Землей неоднократно переносилась. Ранее конец света прогнозировали 16 августа, в ноябре и 16 декабря.

В NASA также исключили возможность существования так называемой "планеты-убийцы" Нибиру, потому что ученые со всего мира контролируют ситуацию и просчитывают все реальные угрозы.

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