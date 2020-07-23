Комета Neowise прощается с Землей: самые яркие фото и видео
В четверг, 23 июля, комета Neowise пройдет на минимальном расстоянии от Земли.
Комета будет находиться всего в 103 млн км от нашей планеты, после чего начнет отдаляться (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Небесное тело можно увидеть на вечернем небе и в первую половину ночи между Капеллой (самой яркой звездой созвездия Возничий) и Большой Медведицей с помощью любого оптического прибора, например бинокля.
Neowise была обнаружена астрономами в конце марта. Это одна из немногих комет, которую можно увидеть невооруженным глазом в XXI веке.
Космонавт Иван Вагнер назвал Neowise самой яркой за последние семь лет. "Ее хвост хорошо виден с космической станции!" – сказал он.
По расчетам, в следующий раз комета вернется в Солнечную систему через 6 800 лет.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Neowise уже успели сфотографировать над несколькими городами Украины, в частности над Киевом, Харьковом, Запорожьем и Николаевом.
Также опубликованы уникальные фото кометы Neowise на фоне красных спрайтов.