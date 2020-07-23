Комета Neowise прощается с Землей: самые яркие фото и видео

В четверг, 23 июля, комета Neowise пройдет на минимальном расстоянии от Земли.

Комета будет находиться всего в 103 млн км от нашей планеты, после чего начнет отдаляться (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Небесное тело можно увидеть на вечернем небе и в первую половину ночи между Капеллой (самой яркой звездой созвездия Возничий) и Большой Медведицей с помощью любого оптического прибора, например бинокля.

Neowise была обнаружена астрономами в конце марта. Это одна из немногих комет, которую можно увидеть невооруженным глазом в XXI веке.

Космонавт Иван Вагнер назвал Neowise самой яркой за последние семь лет. "Ее хвост хорошо виден с космической станции!" – сказал он.

По расчетам, в следующий раз комета вернется в Солнечную систему через 6 800 лет.

Комета Neowise над Землей Getty Images

Комета Neowise над Землей Getty Images

Комета Neowise над Землей Getty Images

Комета Neowise над Землей Getty Images

Комета Neowise над Землей Getty Images

Комета Neowise над Землей Getty Images

Комета Neowise над Землей Getty Images

Комета Neowise над Землей Getty Images

Комета Neowise над Землей Getty Images

Комета Neowise над Землей Getty Images

Комета Neowise над Землей Getty Images

Комета Neowise над Землей Getty Images

Комета Neowise над Землей Getty Images

Комета Neowise над Землей Getty Images

Комета Neowise над Землей Getty Images

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Neowise уже успели сфотографировать над несколькими городами Украины, в частности над Киевом, Харьковом, Запорожьем и Николаевом.

Также опубликованы уникальные фото кометы Neowise на фоне красных спрайтов.