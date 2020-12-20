Когда алкоголь наиболее опасен в жизни человека: исследование

Ученые определили три периода в жизни человека, когда алкоголь для его организма является наиболее опасным.

Это, в частности, время от зачатия до рождения ребенка, возраст от 15 до 19 лет, а также возраст старше 65 лет. К такому выводу пришли специалисты из Великобритании и Австралии, работу которых приводит ScienceDaily со ссылкой на The BMJ.

Ученые отмечают, что употребление алкогольных напитков в эти периоды времени может серьезно навредить мыслительным способностям и вызвать психические расстройства.

А в пожилом возрасте спиртное является одним из главных факторов развития деменции.

Во время беременности употребление крепких напитков может привести к уменьшению объема мозга плода и вызвать у него когнитивные нарушения. Слабоалкогольные напитки в этот период могут значительно ухудшить поведенческие последствия у будущего ребенка.

Что касается подростков, у них употребление спиртного может также может спровоцировать уменьшение мозга, а еще ослабить развитие белого вещества, необходимого для его нормальной работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилась опасность алкоголя во время приема лекарств. А 100-летний мужчина из Китая назвал своим секретом долголетия фастфуд, алкоголь и сигареты.