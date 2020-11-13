Климатическая система Земли прошла точку невозврата: ученые предрекли глобальную катастрофу

Борис Бондарь Наука 21:02, 13.11.2020 Обновлено: 22:05, 13.11.2020

Ученые из Норвегии выяснили, что даже при полном прекращении выброса парниковых газов в 2020 году температура на Земле продолжит подниматься еще не менее ста лет.

Об этом сказано в исследовании ученых, опубликованном в журнале Scientific Reports. Авторы работы высказали предположение, что климатическая система нашей планеты прошла точку невозврата.

Йорген Рандерс и Ульрих Голуке из Норвежской Школы Бизнеса BI построили прогноз климатических изменений на Земле до 2500 года, используя для этого модель ESCIMO.

Ученые пришли к выводу, что в случае полного прекращения выброса парниковых газов в этом году их концентрация уменьшится за десять лет до уровня, когда человечество не начало развивать промышленную индустрию.

Однако глобальное потепление при этом не остановится из-за трех факторов.

Во-первых, в атмосфере уже скопилось очень большое количество водяного пара. Во-вторых, продолжится самоподдерживающееся таяние вечной мерзлоты. Третьим фактором является снижение отношения отраженной радиации поверхностью планеты к суммарной радиации Солнца.

Таким образом, по прогнозу ученых, к 2500 году глобальная температура на поверхности Земли в три раза превысит нынешнюю, а уровень воды в мировом океане поднимется в два раза по сравнению с 1850 годом.

Если эти прогнозы верны, то для понижения глобальной температуры и сохранения уровня моря на прежнем уровне, необходимо не только прекратить выбросы парникового газа, но и извлекать из земной атмосферы углекислый газ с последующей его утилизацией. Годовой объем должен составить не менее 33 гигатонн.

Как писал OBOZREVATEL, если не начать бороться с глобальным потеплением прямо сейчас, нынешнее столетие может оказаться последним для человечества. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Комментировать
Технологии Наука

Смотрите также

Историки показали архивное фото выступления российского хора перед Рейхом

В Киеве "минировали" Верховную Раду, взрывчатку не нашли

Украинские лаборатории покупают реагенты для ПЦР-тестов у российской компании, – Палица

На Донбассе трагически погиб 27-летний солдат. Фото

"Захлебнемся без локдауна!" На Полтавщине некому вывозить тела, больных COVID-19 приходится сортировать