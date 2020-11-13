Климатическая система Земли прошла точку невозврата: ученые предрекли глобальную катастрофу

Ученые из Норвегии выяснили, что даже при полном прекращении выброса парниковых газов в 2020 году температура на Земле продолжит подниматься еще не менее ста лет.

Об этом сказано в исследовании ученых, опубликованном в журнале Scientific Reports. Авторы работы высказали предположение, что климатическая система нашей планеты прошла точку невозврата.

Йорген Рандерс и Ульрих Голуке из Норвежской Школы Бизнеса BI построили прогноз климатических изменений на Земле до 2500 года, используя для этого модель ESCIMO.

Ученые пришли к выводу, что в случае полного прекращения выброса парниковых газов в этом году их концентрация уменьшится за десять лет до уровня, когда человечество не начало развивать промышленную индустрию.

Однако глобальное потепление при этом не остановится из-за трех факторов.

Во-первых, в атмосфере уже скопилось очень большое количество водяного пара. Во-вторых, продолжится самоподдерживающееся таяние вечной мерзлоты. Третьим фактором является снижение отношения отраженной радиации поверхностью планеты к суммарной радиации Солнца.

Таким образом, по прогнозу ученых, к 2500 году глобальная температура на поверхности Земли в три раза превысит нынешнюю, а уровень воды в мировом океане поднимется в два раза по сравнению с 1850 годом.

Если эти прогнозы верны, то для понижения глобальной температуры и сохранения уровня моря на прежнем уровне, необходимо не только прекратить выбросы парникового газа, но и извлекать из земной атмосферы углекислый газ с последующей его утилизацией. Годовой объем должен составить не менее 33 гигатонн.

Как писал OBOZREVATEL, если не начать бороться с глобальным потеплением прямо сейчас, нынешнее столетие может оказаться последним для человечества. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.