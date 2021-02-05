Китайский зонд прислал первые детальные фото Марса
Китайский зонд Tianwen-1 сделал первый снимок Марса на расстоянии 2,2 млн километров.
Как сообщает Global Times, аппарат пролетел около 465 миллионов километров. Зонд отлетел на более 184 млн км от Земли. И по состоянию на вечер пятницы, 5 февраля, "Тяньвэнь-1" находится на расстоянии 1,1 млн км от Красной планеты.
Tianwen-1 запустили 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан, расположенного в провинции Хайнань.
В середине февраля зонд приблизится к Марсу. Аппарат весит 5 тонн: 1,3 тонны приходится на посадочный модуль и 3,7 тонны на орбитальную станцию. Зонд оснащен 13 современными измерительными приборами.
Также во время космической миссии будет осуществлена посадка на Марс. Ученые намерены искать признаки жизни на планете и установить может ли планета быть пригодна для колонизации.
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