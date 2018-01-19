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Каким странам грозит астероидный апокалипсис: ученые назвали зоны риска

В результате проведенных исследований группе колумбийских ученых удалось определить, каким странам больше всего грозят массивные астероиды.

Свои выводы эксперты опубликовали в документе, который позже появился на сайте библиотеки Корнеллского университета (США).

Изображение: mirkosmosa.ru

Просчитав вероятность падения космических тел на всей территории Земли, планетологи пришли к заключению, что меньше всего астероиды угрожают экваториальным странам Африки, Азии и Америки. Наряду с этим реальная угроза наблюдается для северных регионов - России и Европы.

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При этом ученые подчеркивают, что полученная информация актуальна лишь для определенного отрезка времени, так как планета постепенно изменяет свое положение в пространстве относительно астероидных поясов.

В качестве заключения планетологи добавили, что в глобальном плане астероиды могут ударить по каждому региону земли.

Как ранее сообщал "Обозреватель", эксперты спрогнозировали крах мировой сети.

Место
Колумбия
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