Каким странам грозит астероидный апокалипсис: ученые назвали зоны риска

В результате проведенных исследований группе колумбийских ученых удалось определить, каким странам больше всего грозят массивные астероиды.

Свои выводы эксперты опубликовали в документе, который позже появился на сайте библиотеки Корнеллского университета (США).

Изображение: mirkosmosa.ru

Просчитав вероятность падения космических тел на всей территории Земли, планетологи пришли к заключению, что меньше всего астероиды угрожают экваториальным странам Африки, Азии и Америки. Наряду с этим реальная угроза наблюдается для северных регионов - России и Европы.

При этом ученые подчеркивают, что полученная информация актуальна лишь для определенного отрезка времени, так как планета постепенно изменяет свое положение в пространстве относительно астероидных поясов.

В качестве заключения планетологи добавили, что в глобальном плане астероиды могут ударить по каждому региону земли.

Как ранее сообщал "Обозреватель", эксперты спрогнозировали крах мировой сети.