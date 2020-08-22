Какие вещи нельзя хранить рядом со смартфоном: эксперт озвучил список

Юрий Сергиенко Наука 02:00, 23.08.2020

Далеко не все вещи можно хранить вместе со смартфоном. Некоторые их них могут приводить к сбоям в работе аппарата, а другие – негативно сказаться на здоровье.

Доцент кафедры информатики Российского экономического университета имени Плехванова Александр Тимофеев объяснил, что именно следует держать подальше от гаджета, передает "Прайм".

Так, он отметил, что нельзя класть один смартфон на другой. Наличие большого количества радиосигналов является вредным для окружающих.

Также не следует хранить банковскую карту в чехле телефона, потому что радиочастотное облучение сократит срок ее службы.

Находящаяся рядом с аппаратом косметика может вызвать сбои в сигнале. Тимофеев объяснил это тем, что упаковки от женских помад часто закрываются на магнит.

Кроме того, радиоизлучение может негативно сказаться на коже и декоративной косметике.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты назвали причину, почему нельзя оставлять смартфон на зарядку на всю ночь.

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