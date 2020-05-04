Как выглядела "палка для селфи" из СССР: архивное фото

Алина Мельник Наука 12:45, 4.05.2020 Обновлено: 12:45, 4.05.2020

В сети опубликовали фотографию старого руководства по дистанционной съемке советских времен, которое окрестили первой палкой для селфи.

Таким образом, у фанатов теории о том, что все впервые было изобретено в СССР, появился новый повод для радости.

Судя по рисунку, советская "палка для селфи" сделана из дерева и включает в себя такие составляющие, как "противовес", "упор", "кол с рогулькой", "жердь", "привод спуска затвора" и "фотокамера". Вот как она выглядит:

"Палка для селфи" из СССР
twitter.com/86_koba

Судя по всему, вместе с этим устройством использовались однообъективные зеркальные фотоаппараты "Зенит".

Все они рассчитаны на применение фотоплёнки типа 135 и предусматривают использование сменных объективов. Большинство моделей снабжены фокальным затвором с матерчатыми шторками или металлическими ламелями, и только аппараты семейства "Зенит-4", "Зенит-5", "Зенит-6" имеют центральный затвор. Применялись различные варианты крепления объективов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как со времен молодости изменилась одна из самых красивых актрис СССР Наталья Андрейченко.

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