Как выглядела "палка для селфи" из СССР: архивное фото

В сети опубликовали фотографию старого руководства по дистанционной съемке советских времен, которое окрестили первой палкой для селфи.
Таким образом, у фанатов теории о том, что все впервые было изобретено в СССР, появился новый повод для радости.
Судя по рисунку, советская "палка для селфи" сделана из дерева и включает в себя такие составляющие, как "противовес", "упор", "кол с рогулькой", "жердь", "привод спуска затвора" и "фотокамера". Вот как она выглядит:
"Палка для селфи" из СССР
twitter.com/86_koba
Судя по всему, вместе с этим устройством использовались однообъективные зеркальные фотоаппараты "Зенит".
Все они рассчитаны на применение фотоплёнки типа 135 и предусматривают использование сменных объективов. Большинство моделей снабжены фокальным затвором с матерчатыми шторками или металлическими ламелями, и только аппараты семейства "Зенит-4", "Зенит-5", "Зенит-6" имеют центральный затвор. Применялись различные варианты крепления объективов.
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