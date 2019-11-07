Как покорить Марс: известный астронавт объяснил пять главных вызовов для человечества

NASA, визионер Илон Маск и ученые со всего мира не хотят отказываться от мечты покорить Марс, а проблемы с высадкой миссии человека только подогревают их интерес. На фестивале науки и современных технологий Interpipe TechFest в Днепре OBOZREVATEL пообщался с аналоговым астронавтом Иниго Муньосом. Во время миссий ему приходилось надевать костюм в 50 кг, а ледники или пустыня, по его словам, очень напоминают марсианские ландшафты. Астронавт прокомментировал 5 главных вызовов и направлений в исследовании Марса.

В NASA заявили о возможности пилотируемого полета на Марс в 2033 году

Думаю, что 2033 год — это слишком позитивный прогноз, если мы говорим о высадке человека. Илон Маск заявляет даже о более ранней дате, что тоже пока не обосновано. Мы видим работу InSight, Curiosity. То есть, добраться и войти в атмосферу Марса не проблематично для роботизированных миссий. Главное — сделать технологии достаточно безопасными для человека. Потому до 2033 года нужно прежде всего работать над защитой от радиации, вопросами здоровья астронавтов при длительной миссии, а также возвращения на Землю.

По планам Илона Маска, в 2022 году на Марс должны отправиться первые грузовые челноки, а в 2024 начнется первая волна колонизации

Идея, от которой зависит успех миссии Илона Маска, не новая. Речь о концепции терраформирования Марса — изменение климата искусственным путем. Но это очень сложный и спорный вопрос. Один из ключевых факторов — атмосфера. Так, для жизнедеятельности на планете важна ее плотность. Сейчас, например, тонкая атмосфера Красной планеты не способна удержать жидкость (несколько лет назад появились научные доказательства того, что солнечный ветер сдул в космос почти всю атмосферу Марса - ред.). К тому же, у Марса отсутствует магнитосфера. Если бы она была, это помогло бы смягчить воздействие солнечной радиации и "удержать" атмосферу. Конечно, технологические прорывы возможны, но не думаю, что все эти проблемы решатся в ближайшие годы.

Иниго Муньос Facebook Interpipe TechFest

Обсуждается использование пещер, которые были обнаружены на планете. Это большой вызов, потому что исследователи будут находиться в экстремальных условиях — в темноте и не на поверхности. Иронично, что в прошлом человек вышел из пещеры, а в будущем мы можем сами захотеть вернуться туда, но уже для покорения нового пространства.

SpaceX планирует разработать оборудование, добывающее ресурсы и энергию, а также построить всю инфраструктуру перед заселением Марса людьми

Есть разговоры о том, что изначально всю инфраструктуру должны построить роботизированные миссии. По планам NASA, необходимо создать постоянно обитаемую лунную базу, которая помогла бы подготовиться к полетам на Марс и уже оттуда отправлять команды. Были разговоры и о том, чтобы поэтапно отправлять людей. По моему мнению, человечество еще многое должно сделать за Земле. И первая миссия человека явно будет кратковременной — 1-2 месяца. Потому что остаются проблемы выживания (укрытия) и возвращения, которые я уже упоминал.

Иниго Муньос likaclub.eu

NASA инвестирует в сотни новых технологий, чтобы обеспечить работу марсоходов и подготовку высадки человеческой миссии. Среди важнейших — системы связи и навигации, разработки для возвращения на Землю людей и техники (Mars Ascent Vehicle)

Задержка связи между Землей и Марсом составляет около 20 минут, которая может стать фатальной для человеческой миссии. Сейчас марсоходам и зондам помогает специальное программное обеспечение. Кстати, это только подчеркивает проблему невозможности немедленной эвакуации. Что касается навигации и контроля, в сообществе исследователей обсуждается такая дилемма — использовать больше спутников и вспомогательных устройств за пределами Марса или максимально продумывать наличие техники на планете.

YouTube

Научные центры по всему миру занимаются исследованиями для подготовки к высадке на Марс. Так, аналоговые астронавты занимаются симуляцией условий миссии

Наш центр (Austrian Space Forum (OeWF) - ред.) задействован как в научной работе, так и практической проверке расчетов высадки и работы астронавта на Марсе. В мире есть места, которые очень похожи на Красную планету. Например, пустыня Дофар в Омане или тирольские ледники в Австрии. Костюм, в котором я практиковался, весит 50 килограмм. Каждый день я тратил около двух часов только на то, чтобы его надеть. Были и миссии максимально приближенные к условиям на Марсе — несколько месяцев я жил в пустыне.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!