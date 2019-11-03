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3 ноября • обновлено в 04:35
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Как пережить зомби-апокалипсис: ученые назвали единственный способ

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Лучший способ борьбы с ходячими мертвецами (зомби) – прекращение распространения заболевания.

Это выяснили математики из Университета Шеффилда в Великобритании, которые смоделировали результаты различных тактик выживания во время зомби-апокалипсиса, сообщило издание Daily Mail.

Для этого специалисты изучили существующие методы борьбы с реальными инфекциями. Они также объяснили, что попытки убить оживших мертвецов, которые показывают в фильмах, – бессмысленны, а самый эффективный способ борьбы – изобретение вакцины.

Ученые назвали способ, как пережить зомби-апокалипсис

Ученые назвали способ, как пережить зомби-апокалипсис

"Используя математику, мы можем определить, сколько людей нам нужно вакцинировать, чтобы остановить распространение болезни", – отметили ученые.

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Они добавили, что неагрессивные и незаразные зомби смогут спокойно существовать в обществе и даже ходить на работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что в стрессовых условиях клетки бактерий могут переходить в так называемый зомби-режим.

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Место
Великобритания
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