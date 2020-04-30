Как лучше очистить смартфон: советы по безопасной дезинфекции
Во время пандемии COVID-19 ВОЗ дал рекомендации дезинфицировать предметы и поверхности, чтобы избежать возможного заражения. Особенное внимание стоит уделить мобильному телефону, который постоянно находится в руках человека.
Для очистки смартфона нужно соблюдать несколько простых правил:
Дезинфицировать лучше влажными салфетками без использования спреев или очистительных средств. Для экрана лучше брать салфетки, пропитанные 70% изопропилового спирта или специальными дезинфицирующими веществами.
Для очистки дисплея лучше использовать мягкую ткань без ворса, например, из микрофибры. Предварительно такую салфетку нужно смочить в мыльной воде. При этом вода не должна попасть внутрь телефона.
Нельзя использовать спирт или бытовые очистители, ведь они могут повредить защитный слой дисплея.
Перед очисткой смартфона его лучше отключить.
Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты рассказали, чтобы избежать заражения COVID-19 от продуктов, которые куплены в магазине, нужно соблюдать несколько мер безопасности.