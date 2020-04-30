Как лучше очистить смартфон: советы по безопасной дезинфекции

Во время пандемии COVID-19 ВОЗ дал рекомендации дезинфицировать предметы и поверхности, чтобы избежать возможного заражения. Особенное внимание стоит уделить мобильному телефону, который постоянно находится в руках человека.

Для очистки смартфона нужно соблюдать несколько простых правил:

Дезинфицировать лучше влажными салфетками без использования спреев или очистительных средств. Для экрана лучше брать салфетки, пропитанные 70% изопропилового спирта или специальными дезинфицирующими веществами.

Для очистки дисплея лучше использовать мягкую ткань без ворса, например, из микрофибры. Предварительно такую ​​салфетку нужно смочить в мыльной воде. При этом вода не должна попасть внутрь телефона.

Нельзя использовать спирт или бытовые очистители, ведь они могут повредить защитный слой дисплея.

Перед очисткой смартфона его лучше отключить.

Как и чем дезинфицировать лучше смартфон

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты рассказали, чтобы избежать заражения COVID-19 от продуктов, которые куплены в магазине, нужно соблюдать несколько мер безопасности.

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