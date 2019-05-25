К Земле приблизится опасный двойной астероид: названа дата

В ночь на 26 мая к Земле приблизится двойной астероид 1999 KW4, который квалифицируется как потенциально опасный.

Он пролетит около 2:05 по киевскому времени, но увидеть его невооруженным глазом нельзя, пишут CNN.

Бинарным, или двойным, астероид был назван из-за наличия спутника. В диаметре небесное тело составляет 1,3 километра, а его спутник – 450 м.

К планете он приблизится на расстояние 5,2 миллиона километров, что в 13,5 раз превышает дистанцию от Земли до Луны.

Астероид UPI

По оценке специалистов, в ближайшие 1000 лет столкновений 1999 KW4 и нашей планеты не грозит, а в следующий раз он подлетит к нам уже в 2036 году.

Теоретическая возможность столкновения его и нашей планеты возможна, если астероид столкнется с другим небесным телом и разлетится на части. Его осколки могут достичь Земли. Дополнительную опасность составляет и спутник, который все время двигается и делает один оборот за 16 часов.

Как писал OBOZREVATEL, гигантский астероид 2015 TB145 приблизился к Земле в воскресенье, 11 ноября. Из-за формы, напоминающей человеческий череп, ученые прозвали его "кометой смерти".

Кроме этого, 4 февраля мимо Земли пролетел огромный астероид. Его скорость составила 4 километра в секунду.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram