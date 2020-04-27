К Земле несется огромный астероид: что о нем известно и где его увидеть

Астероид 52768 (OR2 1998) пронесется мимо Земли в среду, 29 апреля в 12:56 по Киеву. Космический объект пройдет мимо нашей планеты на расстоянии примерно 6 млн км.

По подсчетам ученых NASA, скорость астероида составляет около 8,7 км в секунду (31 320 км/ч).

Предварительно установлено, что размеры астероида от 1,5 до 4,1 км в диаметре. Астрономы классифицировали астероид, как "потенциально опасный".

Астероид 52768 (OR2 1998) NASA

Астероид 1998 OR2 относится к группе Амура. Астрономы обнаружили его в 1998 году, и пристально изучали его, чтобы произвести расчет орбиты астероида к 2197 году.

Один оборот вокруг Солнца он совершает за 1345 земных дней или 3,68 земного года, максимально удаляясь от него на 561 млн км и приближаясь на 152 млн км.

В следующий раз астероид пронесется мимо Земли 16 апреля 2079 года. Расстояние между ним и нашей планетой составит всего 1,77 млн км, что примерно в 4,6 раза больше среднего расстояния от Земли до Луны.

Как увидеть астероид

По подсчетам ученых, ближе всего к Земле астероид окажется 29 апреля, в 09:56 по Гринвичу (11:56 по Киеву). Космическое тело смогут наблюдать даже астрономы-любители через небольшие телескопы.

Если астероид упадет на Землю

В случае падения астероида 52768 (OR2 1998) на Землю произойдет глобальный катаклизм. Предварительные расчеты показали, что может образоваться кратер диаметром в 10 км. Все живые организмы на расстоянии сотен километров погибнут.

Однако по заверениям ученых именно этот астероид не угрожает Земле, так как пройдет на расстоянии примерно в 16,36 раза больше, чем от Земли до Луны.

Астероид Иллюстрация

Астероиды в Солнечной системе

По утверждению ученых, приблизительно через 6 миллиардов лет все астероиды в Солнечной системе будут уничтожены. В это время Солнце начать светить в 10 тысяч раз ярче и просто превратит все ближайшие астероиды в пыль. При этом, возможно, будут уничтожены даже такие планетоиды как Плутон.

Как сообщал OBOZREVATEL, Земле угрожают 11 астероидов, которые были неизвестны ученым. С одним из таких рано или поздно столкнется наша планета.