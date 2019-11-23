Главная Новости
23 ноября • обновлено в 15:43
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Наука

К Земле несется двойник челябинского метеорита

1.1т
Читать материал на украинском

Российские специалисты обнаружили сближающийся с Землей малый астероид, сопоставимый размером с челябинским метеоритом.

Открытие сделали специалисты "Астрономического научного центра" в Амурской области, сообщается на сайте "Роскосмоса".

Астрономическое тело обнаружили 6 ноября. Было установлено, что оно обращается вокруг Солнца примерно за 2,89 года и сближается с Землей.

Новости
Выстрел из космоса: военные США разрабатывают технологию на энергии солнца

"По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года", – сказано в сообщении.

Астероид заметили в момент максимального сближения с Землей – на расстоянии 139 тысяч километров от центра планеты.

Добавляется, что контрольная проверка по базе данных Центра малых планет Международного астрономического союза показала, что обнаруженный объект ранее не наблюдался и является новым астероидом.

В течение 8 ноября подтверждающие наблюдения были получены в обсерваториях Great Shefford (Великобритания) и Astronomical Research Observatory, Westfield (штат Иллинойс, США).

Астероид

Астероид

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые сделали важное важное открытие о жизни за пределами нашей Солнечной системы.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Исследование ученых" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Исследование ученых
Место
Россия
Теги
Роскосмос космос Земля
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Если упаден на украину,верните.Он наш.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости технологий

Топ-публикации

Топ-блоги