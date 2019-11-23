К Земле несется двойник челябинского метеорита

Российские специалисты обнаружили сближающийся с Землей малый астероид, сопоставимый размером с челябинским метеоритом.
Открытие сделали специалисты "Астрономического научного центра" в Амурской области, сообщается на сайте "Роскосмоса".
Астрономическое тело обнаружили 6 ноября. Было установлено, что оно обращается вокруг Солнца примерно за 2,89 года и сближается с Землей.
"По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года", – сказано в сообщении.
Астероид заметили в момент максимального сближения с Землей – на расстоянии 139 тысяч километров от центра планеты.
Добавляется, что контрольная проверка по базе данных Центра малых планет Международного астрономического союза показала, что обнаруженный объект ранее не наблюдался и является новым астероидом.
В течение 8 ноября подтверждающие наблюдения были получены в обсерваториях Great Shefford (Великобритания) и Astronomical Research Observatory, Westfield (штат Иллинойс, США).
Астероид
Коллаж
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые сделали важное важное открытие о жизни за пределами нашей Солнечной системы.
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