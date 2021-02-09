К Земле на расстояние, меньше чем до Луны, подлетит астероид

В четверг, 11 февраля, мимо Земли пролетит астероид под названием 2021 CO, длина которого около 32 метра.

По данным Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA), скорость космического тела 11,6 километра в секунду или более 41 000 км/час, передает Express.

Астероид приблизится к нашей планете на расстоянии ближе, чем находится Луна. Космическое тело пролетит на расстоянии приблизительной в 346 тысяч километров (от Луна до Земли около 384 тысяч км).

По классификации NASA астероид обозначен, как "объект, сближающийся с Землей", однако он не представляет угрозы для нашей планеты.

Траектория полета астероида 2021 CO

В НАСА пояснили, что ОСЗ – это кометы и астероиды, которые были вытолкнуты гравитационным притяжением близлежащих планет на орбиты, позволяющие им попасть в поле Земли.

"Как примитивные, оставшиеся строительные блоки процесса формирования Солнечной системы, кометы и астероиды дают ключ к разгадке химической смеси, из которой планеты сформировались около 4,6 миллиарда лет назад", – добавили в космическом ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, около Земли обнаружили гигантский троянский астероид.