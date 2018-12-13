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К Земле мчится самая яркая комета за последние 5 лет: что известно

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В воскресенье, 16 декабря, к Земле максимально близко подлетит одна из самых ярких комет за всю историю наблюдений. Небесное тело можно будет увидеть вечером и ночью при ясной погоде в бинокль или телескоп.

Каждые 5,5 лет она возвращается к Солнцу, пролетая недалеко от Земли. Об этом пишет ScienceAlert.

Небесное тело с названием Виртанена (46P/Wirtanen) подлетит к Земле на 11,6 млн км, что почти в 30 раз дальше от Земли до Луны.

Комета Виртанена

Комета Виртанена

NASA

Комету открыл американский астроном Карл Виртанен в январе 1948 года. Это одна из немногих комет, которые иногда можно увидеть невооруженным глазом. На этот раз астрономы не уверены, что ее можно будет увидеть без бинокля.

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Комету также называют изумрудной из-за зеленого свечения, которое возникает от ультрафиолетового солнечного облучения газа в космическом вакууме.

Астрономы отмечают, что время ее максимального сближения с Землей совпадет с временем самой большой активности метеорного потока Геминиды.

Как сообщал OBOZREVATEL, космический аппарат "Вояджер-2", который был запущен в 1977 году, вышел в межзвездное пространство, покинув пределы гелиосферы.

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Космос
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