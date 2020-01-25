К Земле мчится огромный астероид: в NASA назвали дату

К Земле летит гигантский астероид, который максимально близко окажется в субботу, 15 февраля.

Как сообщают ученые NASA, диаметр потенциально опасного астероида 163373 составляет 440-990 метров, передают РИА Новости.

Космическое тело приблизится на минимальное расстояние к Земле, которое будет в 15 раз больше дистанции от планеты до Луны.

К Земле мчится огромный астероид delo.ua

Астероид открыли 23 октября 1995 года. Он относится к группе "Аполлонов": траектория полета тела пересекается с орбитой Земли. В следующий раз астероид пролетит рядом с Землей в 2075 году.

Как писал OBOZREVATEL ранее, астрономы из США раскрыли загадочное поведение потенциально опасного для Земли астероида под названием Бенну, который постоянно выбрасывает частицы своего вещества в космос.

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