К Земле летят три опасных астероида: названы даты

В Центре исследования околоземных объектов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявили о приближении к Земле трех "потенциально опасных" астероидов.

По расчетам специалистов, объекты должны приблизиться к нашей планете на расстоянии примерно в 3 млн км 25 декабря. Об этом говорится на сайте NASA.

Наиболее крупный астероид 501647 (SD224 2014 года) имеет диаметр 92-210 метров, что позволяет отнести его к небесным телам, представляющим потенциальную угрозу для Земли.

Примечательно, что этот объект не самый редкий "посетитель" в космосе, относительно близком к нашей планете. В последний раз он пролетел мимо Земли в январе 2020 года, а в следующий раз снова появится возле нее в декабре 2021 года.

Два других объекта, которые приблизятся к Земле 25 декабря, будут астероидами 2020 YM1 и 2020 XY. Скорость этих небесных тел варьируется от 3 до 10 км/с, а диаметр достигает более 460 футов (около 140 м).

Добавим, что ранее в NASA также предупредили о приближении к Земле крупного астероида 153201 (2000 WO107). Так, 29 ноября он пролетел на расстоянии 4,3 млн км от нашей планеты, а следующее сближение будет в 2024 году.

Как сообщал OBOZREVATEL: