К Земле летит крупный астероид: названа дата "встречи"

В пятницу, 22 января, мимо Земли пронесется 55-метровый астероид 2020 YE5.

Как сообщили в Национальном управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA), космическое тело пролетит на расстоянии, близкого к расположению Луны (в среднем 384 тысячи километров), передает Express.

"Астероид, известный как 2020 YE5, в настоящее время пролетает мимо Марса. 55-метровый астероид пролетит близко к Земле", – говорится в сообщении.

Известно, что скорость астероида 10,5 километров в секунду или 37 800 км/ч. На такой скорости он может легко совершить полный оборот вокруг Земли всего за час, отметили в NASA.

Траектория полета астероида

В космическом ведомстве сказали, что нет вероятности, что YE5 столкнется с Землей. Но из-за его близкого пролета мимо нашей планеты, он значится как "объект, сближающийся с Землей".

Как сообщал OBOZREVATEL, в NASA сообщили, что в начале января 2021 года мимо Земли пролетят четыре объекта, в том числе огромный астероид.