К Солнцу летит "ядовитая" комета: когда и где можно будет увидеть

В мае к Солнцу приблизится комета C/2019Y4 Atlas, в ядре которой находится опасное вещество циан, что будет видно невооруженным глазом с Земли.

О небесном теле рассказала астроном, сотрудник Московского планетария Людмила Кошман, пишет РИА Новости. 24 мая комета якобы приблизится к Земле на максимальное расстояние – 117 миллионов километров.

"За последние семь лет она может стать самой яркой на нашем небе. Из-за солнечного ветра у нее начинают образовываться хвосты – один газовый, другой пылевой, которые придают ей особый зрелищный вид", – поделилась она.

К Солнцу летит "ядовитая" комета kosmokid.ru

Ожидается, что 31 мая комета приблизится на расстояние 38 миллионов километров к Солнцу и пройдет ближе, чем Меркурий.

"На конец марта – начало апреля комета имеет блеск восьмой звездной величины. Это значит, что, приближаясь к Солнцу, комета стремительно начинает испаряться", – пояснила сотрудник планетария.

К концу апреля, по словам Кошман, яркость кометы увеличится и ее можно будет увидеть невооруженным глазом. "Ее яркость достигнет второй звездной величины, то есть она будет такой же яркой, как звезды Большой Медведицы", – рассказала астроном.

По ее утверждениям, последний раз эта комета пролетала мимо Земли в начале IV тысячелетия до нашей эры, "когда строились пирамиды в Египте".

На звездном небе комета будет зеленого цвета. "Это зависит от газов, которые находятся в ядре кометы. Зеленый цвет ей придает циан, потому что ультрафиолетовое излучение возбуждает молекулы циана и они начинают флуоресцировать", – отметила астроном.

C/2019Y4 Atlas была открыта 28 декабря 2019 года системой обнаружения потенциально опасных астероидов ATLAS (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System). Тогда она была очень маленькой — 20-й звездной величины, притом, что человеческий глаз способен в хороших метеоусловиях разглядеть пятую-шестую звездную величину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 29 апреля, около Земли на минимальном расстоянии пройдет крупный астероид 52768 (OR2 1998), который потенциально опасный для нашей планеты.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!