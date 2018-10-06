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Из другой галактики: в космосе нашлись подозрительные объекты

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Вблизи Млечного Пути были обнаружены звезды, которые, по всей видимости, образовались в другой галактике.

Об этом заявили ученые Лейденского университета. Статья астрономов опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, сообщает "Лента.ру".

Так, им удалось выявить звезды, чьи скорости были достаточно велики, чтобы преодолеть гравитацию Млечного Пути с вероятностью 50 процентов.

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Из этой выборки исследователи выделили 20 звезд, которые могли преодолеть притяжение галактики с вероятностью 80 процентов. Расчет их орбит показал, что среди них нет звезд, что имели бы сверхвысокие скорости и могли бы прилететь из центра Млечного Пути. По мнению ученых, эти светила относятся к популяции внегалактических звезд и могли прилететь из далеких галактик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрономы зафиксировали в космосе загадочные сигналы, которые не могут расшифровать. Ритмичные колебания обнаружены на расстоянии 456 миллионов световых лет от Земли.

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Тема
Космос
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