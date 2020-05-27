Исторический запуск Crew Dragon отменили за 16 минут до старта

Первый пилотируемый запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска отменен.

Такое решение принято за 16 минут до старта из-за сложных погодных условий.

Теперь техническому персоналу придется выкачивать обратно топливо, которым уже успели заправить корабль, и доставать астронавтов.

В следующий раз корабль попытаются запустить в субботу, 30 мая, в 22:22 по киевскому времени.

Напомним, что запуск должен был состояться в 23:33 по киевскому времени 27 мая. Во время подготовки к полету не было никаких проблем, кроме сложных погодных условий.

Подробнее о том, почему этот запуск является историческим и как проходила подготовка читайте в материале OBOZREVATEL.