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27 мая • обновлено в 23:49
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Исторический запуск Crew Dragon отменили за 16 минут до старта

5.2т
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Первый пилотируемый запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска отменен.

Такое решение принято за 16 минут до старта из-за сложных погодных условий.

Исторический запуск Crew Dragon отменили за 16 минут до старта

Теперь техническому персоналу придется выкачивать обратно топливо, которым уже успели заправить корабль, и доставать астронавтов.

В следующий раз корабль попытаются запустить в субботу, 30 мая, в 22:22 по киевскому времени.

Напомним, что запуск должен был состояться в 23:33 по киевскому времени 27 мая. Во время подготовки к полету не было никаких проблем, кроме сложных погодных условий.

Подробнее о том, почему этот запуск является историческим и как проходила подготовка читайте в материале OBOZREVATEL.

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Автор
Юрий Сергиенко
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