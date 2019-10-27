Зарядка держит 10 дней: представлен уникальный смартфон. Первые фото

Китайская компания Hisense представила новый смартфон с экраном E-Ink на основе электронной бумаги – Hisense A5.

Как передает НВ, производитель обещает, что телефон с таким экраном способен выдержать 10 дней автономной работы.

Экран смартфона на 5,84 дюйма имеет разрешение 1440*720. Отмечается,что у черно-белых экранов с технологией E-Ink нет синего светового излучения. Для ночного использования используется "мягкая" регулируемая подсветка с 2048 уровнями.

Иллюстрация. Смартфон pexels.com

В отличие от современных смартфонов, использование такого экрана вне помещений не вызывает стресса для глаз.

Смартфон оснащается камерами на 13 и 5 Мп, платформой Qualcomm Snapdragon 439, 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором емкостью 4000 мАч.

На смартфон установлена операционная система Android 9 Pie. Он весит 158 граммов, что важно для устройства, которое предназначено в основном для чтения. Цена стартует от $170.

Hisense A5 gizchina.com

Поскольку этот гаджет предназначен в основном для чтения, он поставляется с рядом предустановленных функций. К примеру, Hisense A5 поддерживает чтение книг по одному клику.

Также смартфон Hisense A5 поддерживает качество звука HiFi. Благодаря профессиональному чипу Hi-Fi ES9318, он способен обеспечить превосходное качество звука. Таким образом, устройство может использоваться и в качестве плеера.

Hisense A5 gizchina.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее эксперты американского издания Business Insider определили лучший смартфон 2019 года и составили топ-гаджетов. В списке было учтено соотношение цены и функционала устройств.

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