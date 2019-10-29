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30 октября • обновлено в 01:07
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NASA при помощи "Хаббл" засняли зловещий образ: пугающее фото

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Телескопу "Хаббл" удалось заснять в месте столкновения двух галактик странное явление, напоминающее зловещее человеческое лицо.

Снимок ученые опубликовали на официальном сайте обсерватории (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что галактики столкнулись на расстоянии примерно 700 млн световых лет от Земли. При слиянии образовалось кольцо из редкого вещества, что и создало странную картину.

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220 млн световых лет: телескоп "Хаббл" сделал впечатляющий снимок галактики

"Хаббл" заснял жуткое "лицо" в космосе

"Хаббл" заснял жуткое "лицо" в космосе

Так, яркие ядра галактик на снимке напоминают своей формой глаза, а звездное вещество – нос и рот.

"Хаббл" заснял "череп" на месте столкновения галактик

"Хаббл" заснял "череп" на месте столкновения галактик

hubblesite.org

"Хаббл" заснял зловещий знак в космосе

"Хаббл" заснял зловещий знак в космосе

hubblesite.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые NASA получили с помощью телескопа "Хаббл" новые снимки самых малоизученных ледяных гигантов в Солнечной системе.

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Место
США
Теги
Hubble Space Telescope NASA
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