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Грядет катастрофа: ученые предсказали массовую гибель из-за глобального потепления

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Глобальное потепление уже принесло первые трагические последствия на планете.

Так, международная группа ученых под руководством Джулии Пэрриш из Вашингтонского университета нашла связь между массовой гибелью птиц на Западном побережье США с повышением температуры океана, пишет "Лента.ру".

В 2014 году берег от Калифорнии до Британской Колумбии оказался усыпан 250-500 тысячами мертвых алеутских пыжиков.

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Ученые выяснили, что именно в тот период поверхностные воды у тихоокеанского побережья резко потеплели из-за снижения оттока тепла в атмосферу. В результате погиб зоопланктон, а птицы остались без средств к существованию.

Исследователи прогнозируют, что подобные случаи будут повторяться, поскольку последствия от глобального потепления становятся все более выраженными.

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В будущем, считают специалисты, вся северная часть Тихого океана, вероятно, значительно потеплеет, и событие 2014 года является своего рода "природным экспериментом", по результатам которого можно предсказать последствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские и немецкие ученые определили четыре наиболее вероятных сценария развития человечества и инопланетных цивилизаций, большинство из которых заканчивается коллапсом.

Место
СШАВашингтон
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