Грядет катастрофа: ученые предсказали массовую гибель из-за глобального потепления

Глобальное потепление уже принесло первые трагические последствия на планете.

Так, международная группа ученых под руководством Джулии Пэрриш из Вашингтонского университета нашла связь между массовой гибелью птиц на Западном побережье США с повышением температуры океана, пишет "Лента.ру".

В 2014 году берег от Калифорнии до Британской Колумбии оказался усыпан 250-500 тысячами мертвых алеутских пыжиков.

Ученые выяснили, что именно в тот период поверхностные воды у тихоокеанского побережья резко потеплели из-за снижения оттока тепла в атмосферу. В результате погиб зоопланктон, а птицы остались без средств к существованию.

Исследователи прогнозируют, что подобные случаи будут повторяться, поскольку последствия от глобального потепления становятся все более выраженными.

В будущем, считают специалисты, вся северная часть Тихого океана, вероятно, значительно потеплеет, и событие 2014 года является своего рода "природным экспериментом", по результатам которого можно предсказать последствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские и немецкие ученые определили четыре наиболее вероятных сценария развития человечества и инопланетных цивилизаций, большинство из которых заканчивается коллапсом.