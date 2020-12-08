Геминиды 2020: украинцы 13-14 декабря смогут наблюдать "королевский" метеорный поток

В ночь с 13 на 14 декабря в Украине можно будет наблюдать Геминиды – один из мощнейших метеорных потоков, который ученые прозвали "королем" звездных дождей.

О природе явления и о том, как можно увидеть Геминиды, рассказывает OBOZREVATEL.

Звездопад Геминиды могут наблюдать жители всей Земли. Его метеоры входят в атмосферу нашей планеты со скоростью около 35 километров в секунду, в результате сгорания оставляя желтые, зеленые или голубые штрихи в небе.

В час можно увидеть до 120 объектов разного цвета. Наблюдать явление лучше всего при чистом и темном небе, но оно будет настолько ярким, что будет заметно даже в населенных пунктах с сильным световым загрязнением.

Кроме того, в отличие от 2019 года, когда пик Геминид выпал на полнолуние, в этом году метеорный дождь приходится на новолуние, поэтому небо будет значительно темнее.

Как и другие метеорные потоки, Гемениды происходят каждый год. Приходятся они на период с 7 по 17 декабря. В отличие от других звездопадов, которые наблюдаются при прохождении Земли через хвосты комет, Геминиды имеют другое происхождение – остатки астероида Фаэтон.

Когда Земля проходит через поток этих обломков, в ночном небе можно наблюдать до 150 падающих звезд в час. В 2011 году Геминиды дали всплеск около 200 метеоров в час, что было вдвое больше, чем у августовских Персеид.

Астероид Фаэтон (3200 Phaethon) был открыт в 1983 году при помощи инфракрасного космического телескопа. Астрономы считают его чем-то средним между астероидом и кометой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сатурн и Юпитер 21 декабря 2020 года сойдутся рекордно близко со времен Средних веков. Подобное сближение планет произошло 4 марта 1226 года.