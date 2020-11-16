Физически слабые люди подвержены депрессии и тревожности – исследование

Анна Паскевич Наука 03:12, 16.11.2020

Ученые из Британии установили связь между уровнем физического развития и психологическим здоровьем человека.

Открытие сделала команда психиатров из Университетского колледжа Лондона, работу которых опубликовал журнал BMC Medicine.

Как заявили исследователи, у физически слабых людей риск развития депрессии и тревожности оказался выше, чем у физически крепких людей.

В ходе исследования ученые проанализировали данные 153 тысяч добровольцев. При этом учитывались вес, рост, физические характеристики и наличие симптомов депрессии и тревожности.

Физическую силу участников исследования определяли по хвату и максимальному объему легких: добровольцы сжимали динамометр, после чего проходили тестирование на велотренажере.

В результате сравнения данных психиатры обнаружили, что признаки тревожности и депрессии наблюдались чаще у физически слабых, чем у физически крепких людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы самые распространенные ошибки в похудении: основные факторы, которые мешают вам снижать вес.

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