Физически слабые люди подвержены депрессии и тревожности – исследование

Ученые из Британии установили связь между уровнем физического развития и психологическим здоровьем человека.

Открытие сделала команда психиатров из Университетского колледжа Лондона, работу которых опубликовал журнал BMC Medicine.

Как заявили исследователи, у физически слабых людей риск развития депрессии и тревожности оказался выше, чем у физически крепких людей.

В ходе исследования ученые проанализировали данные 153 тысяч добровольцев. При этом учитывались вес, рост, физические характеристики и наличие симптомов депрессии и тревожности.

Физическую силу участников исследования определяли по хвату и максимальному объему легких: добровольцы сжимали динамометр, после чего проходили тестирование на велотренажере.

В результате сравнения данных психиатры обнаружили, что признаки тревожности и депрессии наблюдались чаще у физически слабых, чем у физически крепких людей.

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