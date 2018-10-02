Фантастический прорыв: ученые научились читать мысли человека

В США впервые в лабораторных условиях создали сеть из трех участников, в которой стало возможным напрямую передавать и получать мысленные сигналы "от мозга к мозгу".

Так, эксперимент провели исследователи Вашингтонского университета в Сиэтле. Андреа Стокко с коллегами для построения "мозговой сети" использовали электроэнцефалографические датчики, позволяющие регистрировать показатели мозговой активности, а также аппараты транскраниальной (через кости черепа) магнитной стимуляции — технологии, с помощью которой можно передавать сигналы непосредственно в мозг, сообщает "РИА Новости".

Сигналы, которые могли посылать каждый из двух отправителей, были двух типов — "вращать" либо "не вращать" фигуру.

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"Чтобы исполнитель воспринял команду, аппарат транскраниальной магнитной стимуляции направляет ему в мозг импульс, который субъективно ощущается как появление световой вспышки. Соответственно, если нужно вращать элемент, то импульс передается, а если нет, то воздействия на мозг не происходит", - сказано в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые с помощью имплантата в мозгу и компьютера научились читать мысли человека с поразительной скоростью и точностью. Для этого исследователи изучили пациентов, проходящим лечение от эпилепсии.