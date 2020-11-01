Эксперт рассказала, как часто нужно менять постельное белье

Постельное белье нужно стирать не реже, чем раз в неделю. Кроме того, необходимо регулярно его проветривать после пробуждения.

Об этом рассказала микробиолог Оксана Вольская в программе "Ранок з Україною", пишет "Сегодня". Так, рекомендуется вынести белье на балкон, вытряхнуть и, при возможности, оставить под лучами солнца. Зимой же постельное полезно оставлять на морозе.

"Скоро зима, морозы, в это время для того, чтобы убить пылевого клеща, нужно вынести постель на мороз", – порекомендовала эксперт.

Кроме того, чистая постель помогает уснуть. Так, большинство людей утверждают, что ночные тревоги покидают их именно после смены постели.

Как известно, кровать является идеальным местом для размножения бесчисленного количества бактерий и грибков, которые обитают на теле человека.

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