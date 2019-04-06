Два дня ада: в апреле Нибиру может дважды уничтожить Землю

Уже в апреле загадочная планета Нибиру может полностью закрыть собой солнце, после чего температура на Земле упадет до минус 237 градусов по Цельсию.

Это может произойти 21 или 28 апреля — на православную Пасху. Такие прогнозы озвучивают уфологи и коснспирологи, ссылаясь на пророчества майя, пишет "Диалог.UA".

Они убеждены, что смертоносный удар, после которого не выживет никто, в апреле вполне реален, ведь коварная планета продолжает курс на сближение с нашей планетой. По прогнозам альтернативных ученых, 21 апреля "планета Х" приблизится к солнцу, возле которого надолго задержится. Нибиру "зависнет" таким образом, что полностью перекроет доступ солнечного света к Земле. После этого планета начнет постепенно замерзать, и якобы в некоторых уголках земного шара этот процесс уже начался. Падение температуры воздуха на планете достигнет абсолютного нуля. Данный показатель составляет 237 градусов по Цельсию со знаком минус.

Нибиру "Новости без границ"

Однако никаких официальных подтверждений данной информации нет. Представители официальной науки успокаивают и говорят, что опасность минует человечество. Ведь Земля не может достигнуть абсолютного нуля, и полное замерзание ей уж точно не грозит. Ученые напоминают, что наша планета имеет свой источник тепла, и его температура превышает показатель в 6 тыс. градусов по Цельсию. К тому же, абсолютный температурный минимум не фиксировался даже в космосе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астролог Эфа Форина прогнозировала, что мифическая планета Нибиру приблизится на опасное расстояние от Земли 7 августа и окажет сильное влияние на все человечество. По ее словам, приближение большого космического тела к Земле будет ощущаться задолго до того, как оно подойдет на максимально близкое расстояние, и спровоцирует биошторм.

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