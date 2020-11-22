Детский противогаз "Микки Маус" времен Второй мировой показали в сети. Фото

В сети показали, как выглядел разработанный во время Второй мировой войны детский противогаз в виде Микки Мауса.

Архивный снимок опубликовали на странице "Исторические фото" в Twitter. "Детский противогаз в виде Микки Мауса. Великобритания, 1940 год", – говорится в подписи к фото.

Как известно, эту модель противогаза создал американский художник-мультипликатор Уолт Дисней. Предполагалось, что использование такого средства защиты будет подаваться в игровой форме для меньшего страха и дискомфорта при газовой атаке у детей.

Всего было произведено около тысячи таких противогазов. Сейчас часть из них хранится в музеях США: в Оклахома-Сити, Алабаме, "Архиве Уолта Диснея" в Калифорнии, Форт-Леонард-Вуди в Миссури и других.

Детский противогаз "Микки Маус" создал Уолт Дисней @HistoryFoto

В сети показали, как выглядел детский противогаз в виде Микки Мауса скриншот

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