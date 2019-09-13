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13 сентября • обновлено в 03:49
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"Десятая жизнь": в Китае за $35 тысяч клонировали кота

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В Китае бизнесмен Хуан Ю настолько расстроился из-за смерти своего кота по кличке Чеснок, что решил заказать его клон.

Такая прихоть стоила ему $ 35 тысяч, написало издание "ВВС Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пекинская компания взялась "воспроизвести" кота. Ученые взяли ДНК мертвого животного и создали эмбрион. Его поместили в суррогатную мать, а потом родился идентичный кот.

В Китае за $ 35 тысяч клонировали кота

В Китае за $ 35 тысяч клонировали кота

Скриншот

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Как сообщал OBOZREVATEL, еще в 2006 году в Иране ученые провели опыты по клонированию животных. 2 августа в научно-исследовательском центре "Руйан" на свет появилась первая такая овца.

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Место
Китай
Тег
кот
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