День рождения интернета: история сети и неожиданные факты

Днем рождения интернета считается 29 октября. Так, в этот день в 1969 году в США между узлами сети впервые был проведен сеанс связи.

А уже в 1971 году появилась первая программа для электронной почты. Подробнее о появлении всемирной сети читайте далее в материале OBOZREVATEL.

История появления интернета

Ровно 51 год назад, 29 октября 1969 года, в 21:00 между двумя первыми узлами сети ARPANET был проведен сеанс связи. Узлы находились в 640 километрах друг от друга – в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса и в Стэнфордском исследовательском институте.

В первый раз удалось отправить только два символа "LO" (планировалось передать "LOG", означавшее команду входа в систему LOGIN), после чего сеть перестала работать. В рабочее состояние ее вернули к 22:30, и следующая попытка оказалась успешной. Эту дату принято считать днем рождения интернета.

К 1997 году в интернете насчитывалось около 10 миллионов компьютеров иллюстрация / Pixabay

К 1971 году была разработана первая программа для отправки электронной почты по сети; в 1973-м к сети через трансатлантический телефонный кабель были подключены первые иностранные организации из Великобритании и Норвегии – сеть стала международной.

В январе 1989 года сеть состояла из 80 тысяч узлов, а в ноябре – уже из 160 тысяч. К 1997 году в интернете насчитывалось уже около 10 миллионов компьютеров. В 2015 году в мире было зафиксировано 8,1 миллиарда подключенных к интернету устройств.

Интересные факты

Первый в мире сайт – info.cern.ch – появился 6 августа 1991 года. Его создал Тим Бернерс-Ли – автор URI, URL, HTTP, HTML и Всемирной паутины. На сайте он опубликовал описание новой технологии World Wide Web. Сайт существует до сих пор.

Тим Бернерс-Ли – автор Всемирной паутины и создатель первого в мире сайта Wikipedia

Весь интернет со всем его цифровым содержимым весит 50 граммов.

Google – самый популярный сайт в мире.

Университет Чикаго в 2013 году провел исследование знакомств. Оказалось, что треть опрошенных пар познакомились онлайн.

Общая мощность, потребляемая интернетом, составляет минимум 55 миллионов лошадиных сил или 40,4 миллиона киловатт. Этой энергии хватило бы для запуска ракеты-носителя "Восток".

Google – самый популярный сайт в мире Pixabay

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые создали образ сотрудника на удаленной работе спустя 25 лет. В результате такого режима дня человеку грозит ожирение, постоянный стресс и многие другие проблемы со здоровьем.