День рождения интернета: история сети и неожиданные факты

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Наука
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29 октября принято считать днем рождения интернета

Днем рождения интернета считается 29 октября. Так, в этот день в 1969 году в США между узлами сети впервые был проведен сеанс связи.

А уже в 1971 году появилась первая программа для электронной почты. Подробнее о появлении всемирной сети читайте далее в материале OBOZREVATEL.

История появления интернета

Ровно 51 год назад, 29 октября 1969 года, в 21:00 между двумя первыми узлами сети ARPANET был проведен сеанс связи. Узлы находились в 640 километрах друг от друга – в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса и в Стэнфордском исследовательском институте.

В первый раз удалось отправить только два символа "LO" (планировалось передать "LOG", означавшее команду входа в систему LOGIN), после чего сеть перестала работать. В рабочее состояние ее вернули к 22:30, и следующая попытка оказалась успешной. Эту дату принято считать днем рождения интернета.

К 1997 году в интернете насчитывалось около 10 миллионов компьютеров

К 1971 году была разработана первая программа для отправки электронной почты по сети; в 1973-м к сети через трансатлантический телефонный кабель были подключены первые иностранные организации из Великобритании и Норвегии – сеть стала международной.

В январе 1989 года сеть состояла из 80 тысяч узлов, а в ноябре – уже из 160 тысяч. К 1997 году в интернете насчитывалось уже около 10 миллионов компьютеров. В 2015 году в мире было зафиксировано 8,1 миллиарда подключенных к интернету устройств.

Интересные факты

  • Первый в мире сайт – info.cern.ch – появился 6 августа 1991 года. Его создал Тим Бернерс-Ли – автор URI, URL, HTTP, HTML и Всемирной паутины. На сайте он опубликовал описание новой технологии World Wide Web. Сайт существует до сих пор.

Тим Бернерс-Ли – автор Всемирной паутины и создатель первого в мире сайта

  • Весь интернет со всем его цифровым содержимым весит 50 граммов.

  • Google – самый популярный сайт в мире.

  • Университет Чикаго в 2013 году провел исследование знакомств. Оказалось, что треть опрошенных пар познакомились онлайн.

  • Общая мощность, потребляемая интернетом, составляет минимум 55 миллионов лошадиных сил или 40,4 миллиона киловатт. Этой энергии хватило бы для запуска ракеты-носителя "Восток".

Google – самый популярный сайт в мире

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые создали образ сотрудника на удаленной работе спустя 25 лет. В результате такого режима дня человеку грозит ожирение, постоянный стресс и многие другие проблемы со здоровьем.

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